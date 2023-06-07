Взлетит до небес! Объявлен курс доллара на 1 июля — эксперты ошиблись

Российские власти, а вместе с ними и многие эксперты в декабре 2022 года были уверены, что в 2023-м доллар в среднем будет стоить в нашей стране 75 рублей. Однако уже сейчас понятно, что теория не сработала. Более того, дальше будет хуже.

По мнению экономических аналитиков, к 1 июля «американец» поднимется до 90.11 рублей. Можно сказать, взлетит до небес. Основная причина - сложная мировая ситуация и санкции.

Влияют и цены на нефть. Если страны ОПЕК не поддержат стоимость на баррель, то рубль может упасть еще ниже.

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