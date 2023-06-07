Не могли отмыть унитаз на съемной квартире: помогло только копеечное средство из аптеки — как

Этот лайфхак поможет всем, кто столкнулся с проблемой очищения унитаза. Иногда это сделать совсем непросто, особенно если запустить с уборкой.

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Унитаз рано или поздно покрывается темным налетом из-за накопления мочевого камня, плюс добавляются минеральные отложения из воды. Удалить их можно только особенным составом. Сделаем его из копеечной перекиси водорода и нашатырного спирта.

Смешиваем 100 миллилитров перекиси и 50 миллилитров нашатыря в одной емкости, смачиваем тряпочку или губку в растворе и тщательно распределяем по унитазу.

Оставляем состав на несколько часов, а лучше на ночь. Потом очищаем поверхность щеткой и смываем водой.

Источник: дзен-канал «Интернет-газета «Жизнь».