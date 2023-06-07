Прачка посоветовала вместо пятновыводителя соль: больше не покупаем дорогущую химию

Соль есть на кухне у каждой хозяйки и стоит она копейки. Смело пускайте ее в ход при стирке, и вы навсегда откажитесь от применения отбеливателей и пятновыводителей.

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Добавьте три ложки столовой соли в порошок и запустите процесс машинной стирки. Потом дважды прополощите белье. На выходе вы его не узнаете!

Ваши вещи станут белоснежными, к ним вернется насыщенный цвет, оно станет мягким на ощупь и начнет пахнуть свежестью. Вам больше не понадобятся различные пятновыводители.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».