Белое кружевное белье стираем только в соде: уже много лет выглядит будто только из магазина

Если вы думаете, что белое кружевное белье в любом случае становится желтоватым или сероватым после нескольких стирок, то глубоко ошибаетесь.

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Состав из соды и перекиси водорода сделает его белизну практически вечной. Вы много лет будете радоваться чистоте и свежести своих вещей, используя наш лайфхак.

В таз с 40-градусной водой добавьте 3–4 столовых ложки соды, половинку бутылька перекиси водорода.

Замочите в данном составе блузки, нижнее белье и другие тонкие вещи. Подождите примерно 15 минут, достаньте и постирайте порошком.

Тусклое подобие белого превратится в белоснежный цвет.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка».