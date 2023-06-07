Увидели, как соседка рассыпает пшенку по огороду: теперь муравьев и тли нет в округе

Если вы устали бороться с тлей и муравьями, разбросайте по огороду копеечную пшенку или манку. Эта крупа мгновенно прогоняет вредителей с участка.

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Муравьи растаскивают крупу по своим муравейникам, не зная, что она для них губительна. Манка или пшено разбухают в желудках насекомых, и они от этого погибают. А если нет муравьев, то и притащить тлю на ваши посадки некому.

Для усиления эффекта можно крупу смешать с сахаром или чем-то другим сладким. Мураши от такого коварного лакомства вряд ли откажутся.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».