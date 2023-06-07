Владелец прачечной раскрыл трюк: всегда выдерживает белье в уксусе — не видели такого никогда

Опытные прачки давно используют уксус при стирке вещей. Если замочить в нем белье, оно станет белоснежным, таким, каким вы его не видели с момента покупки.

Кроме того, замачивание в уксусе наделяет белье мягкостью. Отпадет необходимость не только в покупке отбеливателя, но и кондиционера.

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Возьмите 1/4 чашки столового белого уксуса, влейте его в чашку воды. Замочите белые вещи в необходимом количестве данного раствора. Оставьте приблизительно на четверть часа. Если вещи сильно загрязнены, то можно выдержать и час-два.

А потом отожмите вещи и бросьте с стиральную машинку, запустив нужную функцию. По завершении процесса, вы достанете чистейшие вещи!

Источник: дзен-канал «Хозяйка Зульфия».