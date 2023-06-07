Для того, чтобы вывести колорадского жука с картофельных грядок, совсем не обязательно использовать химию с едкими отдушками. Для этого подойдет проверенный годами дедовский метод.

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Берем 3 ст.л. горчичного порошка и заливаем 1 литром холодной воды. Получившуюся смесь оставляем на двое суток — она должна настояться. Затем разводим кашицу ведром воды. И раствор для полива или опрыскивания кустов картофеля готов.

Кстати, эффект от горчичной настойки будет более действенным и губительным для насекомых, если в средство добавить 50 граммов хозяйственного мыла. Также можно влить 100 мл уксуса. Перед использованием раствор необходимо процедить.

По материалам maja-dacha.ru