Стал известен будущий курс доллара — уже не смешно: раскрываем реальные цифры

Доллар США уже два дня стремительно растет вверх по своим показателям на торгах Московской биржи. Эксперты считают, что причиной тому — сложная геополитическая ситуация, в которой оказалась Россия, плюс добавились низкие цены на нефть в мире.

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Реальный курс доллара на настоящий момент — 81,49 рубля. И это далеко не последняя цифра, уверены финансовые аналитики.

Уже сегодня-завтра американская валюта может продаваться за 82 рубля, считает финансовый эксперт Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Источник: 1prime.ru.