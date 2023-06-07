Почему у соседки никогда не заводится тля: узнали и рассказываем вам (хитрость с куском мыла)

Заметили, что тля заводится не у всех в огородах? Конечно, сейчас некоторые садоводы обильно поливают свои посадки специальной химией, но полученный урожай с таких растений обрадует далеко не всех.

Поэтому предлагаем вспомнить старый проверенный способ борьбы с тлей, которым пользовались еще наши мамы и бабушки.

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Возьмите 100 граммов хозяйственного или любого другого мыла (какое не жалко), бросьте его в воду в объеме 10 литров, растворите.

Далее влейте в данный состав 2–3 столовые ложки нашатырного спирта. Получившимся раствором опрыскайте пораженные участки растений.

Такая обработка прогонит не только тлю с вашего участка, но и муравьев, которые разводят вредителей тоже.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, наука и лень».