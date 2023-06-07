Опрыскайте закваской всю ботву — осенью вскопаете, а под каждым кустом пять картошек с кулак

Дачники постепенно перенимают опыт поселковых жителей в садоводстве и огородничестве. Мало кто знает, но картофель на грядках, как и другие культурные растения, нуждаются в поливе. Причем не просто в орошении, а в удобрении. Делимся дедовским методом — готовим подкормку, вносим по кустам, а осенью получаем двойной урожай картофеля.

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Летом многие дачники используют для полива народные рецепты приготовления удобрения на основе различных трав и даже сорняков. К примеру, опрыскивают ботву закваской из крапивы.

Сначала нужно собрать листья, уложить их в бочку, сверху залить водой, добавить немного древесной золы и дрожжи. Смесь начнет бродить в течении недели. Далее настойку разбавляют водой в пропорции 1:10 и обильно опрыскивают картофельную ботву. Осенью урожай будет крупным — собирали мешками, ели утащили в город на двух машинах.

По материалам vsadu.ru