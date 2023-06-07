Достали из шкафа старый мед и растворили в воде: теперь не успеваем срывать огурцы — как на дрожжах растут

Медовая подкормка является одной из самых любимых у огурцов. Культуры, которые польете сладкой водичкой, тут же преображаются. Они становятся сильными, все пожелтевшие листья пропадают, пускаются в рост, дают отличный урожай.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Для приготовления подкормки возьмите 3 чайные ложки любого меда и 5 литров теплой воды. Хорошенько перемешайте и полейте каждый куст у корня, примерно по 1/2 литра свежего раствора.

Источник: дзен-канал «Цветочные технологии».