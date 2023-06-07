Теперь уничтожаем тлю только этим настоем — падает на землю дождем: не поверите, как просто

Обычный древесный уголь - настоящее спасение культур от тли. Единственный момент - золу нужно нанести на растения правильно. Тогда вредителей вы уничтожите мгновенно и долго не увидите на своих посадках.

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Берем ведро, насыпаем в него 300 граммов древесной золы. Обязательно добавляем небольшое количество жидкого мыла, либо натираем на терке хозяйственное и кладем сюда же. Мыло необходимо в растворе, чтобы состав закрепился на растениях. В этом случае он будет действовать максимально долго.

Далее заливаем все холодной водой и тщательно перемешиваем. Оставляем настаиваться сутки, процеживаем и опрыскиваем растения, на которых поселилась тля.

Источник: дзен-канал «Дом в лесу».