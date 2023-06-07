Попробовали сами: клубника растет размером с томат, если полить этим раствором

Янтарная кислота, которая продается в каждой аптеке, может превратить вашу клубнику в ягоду мечты. Под действием этого вещества она становится здоровой, сочной, хорошо идет в рост и дает отличный урожай.
Ягодка нарастает крупная, мясистая, сладкая и ароматная. Вы удивитесь преображению своих растений после данной подкормки.
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Бросьте одну таблетку янтарной кислоты в один литр воды, растворите. Этим составом опрыскайте ягоду. Клубника отреагирует на эту подкормку роскошным урожаем.
Источник: дзен-канал «Садоеж».