Попробовали сами: клубника растет размером с томат, если полить этим раствором

Янтарная кислота, которая продается в каждой аптеке, может превратить вашу клубнику в ягоду мечты. Под действием этого вещества она становится здоровой, сочной, хорошо идет в рост и дает отличный урожай.

Ягодка нарастает крупная, мясистая, сладкая и ароматная. Вы удивитесь преображению своих растений после данной подкормки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».