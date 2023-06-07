Курс доллара подскочил до потолка: прогнозы плохие, лучшего не ждите

Американский доллар стал стремительно расти на торгах 6 июня из-за неблагоприятных для России геополитических факторов. Инвесторы не хотят рисковать, считают аналитики, поэтому предпочитают вкладываться в валюту США.

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7 июня тенденция продолжилась. Утренние торги на Мосбирже закончились очередными печальными цифрами. Курс доллара вновь подскочил, достигнув показателя в 81,47 рубля.

Александр Бахтин, финансовый эксперт из «БКС Мир инвестиций» считает, что лучшего пока ждать не стоит, «американец» будет идти на повышение и дальше. Он сможет достичь 82 рублей уже в ближайшее время, так что прогнозы не самые радужные для отечественной валюты.

Источник: 1prime.ru.