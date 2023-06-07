Как только перья лука или чеснока начинают светлеть, поливаем этим составом: помогает вмиг

При пожелтении перьев лука и чеснока используйте подкормку с мочевиной и сульфатом магния. Эти вещества моментально приводят культуры в чувства, насыщая полезными веществами.

Растения станут зелеными, сочными, дадут крупные головки, которые потом будут долго храниться.

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