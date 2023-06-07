Как только перья лука или чеснока начинают светлеть, поливаем этим составом: помогает вмиг

При пожелтении перьев лука и чеснока используйте подкормку с мочевиной и сульфатом магния. Эти вещества моментально приводят культуры в чувства, насыщая полезными веществами.
Растения станут зелеными, сочными, дадут крупные головки, которые потом будут долго храниться.
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В 10 литров воды погрузите одну столовую ложку с горкой мочевины или карбамида и одну столовую ложку сульфата магния. Растворите и полейте этим составом из лейки ваши лук и чеснок. Уже через два дня вы увидите, что состав сработал.
Источник: дзен-канал «Сад и огород. Лайф».