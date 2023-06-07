Объявлен курс доллара на 9 июня: цифры скакнут и останутся такими на все лето

Экономические аналитики считают, что рубль в ближайшее время ждут перемены, которые зафиксируются как минимум на все лето.

По мнению экспертов, в мире произойдут события, которые негативно скажутся на курсе рубля. Это отмена дефолта в США, заседание стран ОПЕК, которые окажут влияние на нефтяные котировки. А это вряд ли поддержит нашу валюту.

В итоге в пятницу, 9 июня, доллар может взлететь до 85 рублей. С такой цифрой, по словам аналитиков, мы можем прожить до сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».