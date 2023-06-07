Отличная народная подкормка на основе молока и йода спасает томаты от фитофторы и стимулирует развитие культур.

После такого полива, ваши растения будут радовать своим здоровьем, красотой, начнут давать урожай мечты с крупными сочными и сладкими плодами.

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Возьмите 10 литров отстояной вoды, добавьте 10 кaпeль йoдa, 1 литр мoлoкa или мoлoчнoй cывopoтки, ½ чaйнoй лoжки бopнoй киcлoты.

Размешайте состав и обрызгайте им ваши томаты.