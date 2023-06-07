Действенное средство: как бороться с пауками на даче

Стало известно, как избавиться от пауков на даче.

Членистоногие не вредят растениям в огороде. Однако некоторые из пауков могут оказаться ядовитыми. Поэтому дачники стараются вывести пауков со своего участка. Сделать это легко с помощью лаванды.

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Пауки не переносят запах лаванды. Вазоны с этим растением стоит расставить по всему саду. Это предотвратит появление нежеланной живности.

Гнезда уже появившихся в огороде пауков придется убрать руками. Делать это стоит в перчатках. Иначе некоторые из пауков могут укусить. Гнезда пауков представляют собой небольшие серые шарики.