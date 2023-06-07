Добавьте щепотку соды — котлеты получатся невероятно пышными

Кулинары и домохозяйки мечтают, чтобы котлеты не уменьшались в размерах. Чтобы сделать котлеты пышными и с золотистой корочкой, повара готовы на все. Даже смешивать фарш с содой.

К слову, опытные хозяйки рекомендуют попробовать добавить соду к мясу для будущих котлет. По словам кулинаров, сода работает с фаршем, как с тестом. Она помогает котлетам стать пышнее.

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Кто не боится такого эксперимента, получит в награду сочные и воздушные котлеты. Об этом упомянули belnovosti.by.