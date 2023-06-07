Доллар подскочил в цене и не упадет: раскрываем честный курс на ближайшие дни — лучше знать

Доллар на последних торгах Мосбиржи поднимался в цене несколько раз. В итоге биржа закрылась на цифре в 81,4 рубля.

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Американская валюта достигла столь высокого показателя, по мнению финансовых аналитиков, во многом из-за неспокойного положения России.