Доллар подскочил в цене и не упадет: раскрываем честный курс на ближайшие дни — лучше знать

Доллар на последних торгах Мосбиржи поднимался в цене несколько раз. В итоге биржа закрылась на цифре в 81,4 рубля.
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Американская валюта достигла столь высокого показателя, по мнению финансовых аналитиков, во многом из-за неспокойного положения России.
«В качестве основных негативных факторов для рубля остается геополитика, сохранение невысоких цен на российскую нефть и отсутствие признаков быстрого восстановления экономики Китая», — высказался Владимир Евстифеев, эксперт из банка «Зенит».
Он полагает, что доллар может вырасти в ближайшие дни до 82 рублей.
Источник: 1prime.ru.