Доллар подскочил в цене и не упадет: раскрываем честный курс на ближайшие дни — лучше знать

Доллар. Фото: Global Look Press

Внешние факторы сыграли на руку американской валюте.

Доллар на последних торгах Мосбиржи поднимался в цене несколько раз. В итоге биржа закрылась на цифре в 81,4 рубля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Американская валюта достигла столь высокого показателя, по мнению финансовых аналитиков, во многом из-за неспокойного положения России.

«В качестве основных негативных факторов для рубля остается геополитика, сохранение невысоких цен на российскую нефть и отсутствие признаков быстрого восстановления экономики Китая», — высказался Владимир Евстифеев, эксперт из банка «Зенит».

Он полагает, что доллар может вырасти в ближайшие дни до 82 рублей.

Источник: 1prime.ru.

Читайте также