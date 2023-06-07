Удача на их стороне: кто из знаков особенно любим Вселенной

Астрологи считают, что три знака могут рассчитывать на особую поддержку звезд.

Оказалось, Девам, Близнецам и Стрельцам Вселенная часто готовит приятные сюрпризы.

К слову, Девы умеют фокусироваться на мелких деталях. А еще они привыкли все планировать заранее, поэтому решать поставленные задачи этому знаку удается без проблем. Также на пути к успеху Деве помогают ее лидерские качества.

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Что касается Близнецов, им удается осваивать новое без особых трудностей. Близнецы почти всегда получают желаемое.