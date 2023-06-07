Такой педикюр точно станет самым модным – все будут восхищаться

Стало известно, какой педикюр сделать летом 2023 года.
Эксперт посоветовала обратить внимание на яркие цвета. А для любителей спокойного дизайна можно сделать френч и выбрать нюдовые тона.
«Летом всегда есть спрос на яркие неоновые цвета, френч и нюд. Яркие желтые, зеленые, розовые и оранжевые оттенки смотрятся выигрышно в матовом цвете и всегда вызывают интерес. Но такой вариант я бы посоветовала на уже загорелые ножки. На светлой коже выигрышно будет смотреться нюд или френч», – отметила специалист.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Также не рекомендую носить покрытие на ногах больше 3-х недель, так как это может привести к травме и выглядит совсем не эстетично», – добавила мастер ногтевого сервиса Яна Бежанова в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперт назвала альтернативу гель-лаку для маникюра.