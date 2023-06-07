«Ждет очень холодная ночь»: погода в европейской части страны ухудшится к выходным

Плохая погода. Фото: Global Look Press 

Синоптик Михаил Леус предупредил россиян.

Ближе к выходным жителям несколько регионов придется вновь вспомнить про утепленные куртки.

Все дело в том, что июньская погода не будет баловать россиян жарой и солнечными лучами. Ухудшение погодных условий произойдет в пятницу, девятого июня.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Синоптик считает, что над европейской частью страны будет атмосферный фронт, который и станет причиной дождливой погоды.

В выходные погода тоже не будет радовать солнцем. Температура воздуха ожидается от +14 до +19 градусов. В воскресенье осадки закончатся, но будет ночное похолодание.

«В такой ситуации Русскую равнину вновь ждет очень холодная ночь, минимальная температура опустится до +1…+6°, а в северных и восточных территориях и до 0…−1°. Ну а днем будет не выше +13…+18°», – заключил синоптик в meteovesti.ru.

Напомним, ранее синоптики пообещали дождливый июнь.

Читайте также