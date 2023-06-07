«Ждет очень холодная ночь»: погода в европейской части страны ухудшится к выходным

Ближе к выходным жителям несколько регионов придется вновь вспомнить про утепленные куртки.

Все дело в том, что июньская погода не будет баловать россиян жарой и солнечными лучами. Ухудшение погодных условий произойдет в пятницу, девятого июня.

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Синоптик считает, что над европейской частью страны будет атмосферный фронт, который и станет причиной дождливой погоды.

В выходные погода тоже не будет радовать солнцем. Температура воздуха ожидается от +14 до +19 градусов. В воскресенье осадки закончатся, но будет ночное похолодание.