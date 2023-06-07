Воспользуйтесь этим вместо гель-лака – советует мастер маникюра

Стало известно, чем заменить привычный гель-лак для ногтей.
Эксперт по маникюру подсказала использовать пленочное покрытие.
«В этом сезоне многие девушки будут охотно выбирать покрытие пленками. Это отличная альтернатива для тех, кому нельзя делать наносить гель-лак. Подойдет как аллергикам, так и девушкам, получившим химический или тепловой ожог ногтевой пластины», – отметила мастер.
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«Это, в первую очередь, безопасность. Минимальная толщина покрытия и огромный выбор всяческих дизайнов и цветов», – добавила специалист в беседе с vnimanie.pro.
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