Кофе на песке в домашних условиях — простой рецепт для самых ленивых

Стало известно, как правильно сварить кофе по-турецки.
Жители Турции варят кофе прямо на песке. Подобное можно сделать и в домашних условиях.
Необходимо взять сковороду и смешать три ложки поваренной соли с кварцевым песком. Песок нужно насыпать в сковороду почти до самых бортиков и прогреть на сильном огне.
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На одну порцию в турку кладут чайную ложку молотого кофе мелкого помола. Затем вливают ледяную воду, добавляют сахар и пряности. Потом нужно все хорошо перемешать до появления пенки. Далее турку ставят на песок и покачивают до появления пены.
Как только пена появилась, турку нужно поднять. Так стоит проделать трижды.
Дальше остается лишь перелить напиток в кружку. Дождись, пока крупинки осядут, а затем наслаждайтесь ароматным кофе. Об этом рассказали в sovkusom.ru.