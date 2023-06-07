Кофе на песке в домашних условиях – простой рецепт для самого ленивого

Стало известно, как правильно сварить кофе по-турецки.

Жители Турции варят кофе прямо на песке. Подобное можно сделать и в домашних условиях.

Необходимо взять сковороду и смешать три ложки поваренной соли с кварцевым песком. Песок нужно насыпать в сковороду почти до самых бортиков и прогреть на сильном огне.

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На одну порцию в турку кладут чайную ложку молотого кофе мелкого помола. Затем вливают ледяную воду, добавляют сахар и пряности. Потом нужно все хорошо перемешать до появления пенки. Далее турку ставят на песок и покачивают до появления пены.

Как только пена появилась, турку нужно поднять. Так стоит проделать трижды.