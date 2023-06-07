«Применим ко всем без исключения гражданам»: эту сумму у вас не отнимут даже при наличии долгов

Эксперт рассказала, сколько денег судебные приставы оставят на картах должников.
У задолжавших не отберут сумму, которая равна прожиточному минимуму. Это касается работающих и неработающих граждан, в том числе пенсионеров.
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«В этом году гарантированный доход, который должен сохраняться за должником, составляет 15 669 рублей (прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по РФ на 2023 год). Он применим ко всем без исключения гражданам», – рассказала эксперт в сообществе «Юридические тонкости» в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, ранее стало известно, когда россияне получат повышенные социальные выплаты.