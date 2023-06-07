Горох будет сочным: главное — воспользуйтесь этой подкормкой в самом начале лета

Стало известно, как получить богатый урожай гороха.

Оказалось, нужно позаботиться о культуре в июне. Хотя собирать горох можно только в конце лета.

Опытные садоводы советуют уделять время поливке гороха. Так как недостаток влаги сделает листья гороха желтыми.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Нельзя забывать и про азотные удобрения, которые так любит эта культура. Нужно смешать коровяк с водой в соотношении 1:1, а потом настоять подкормку несколько дней в теплом месте. Далее стоит разбавить удобрение, взяв десять литров жидкости на каждый литр удобрения. Об этом рассказали в belnovosti.by.