Достаточно одной таблетки: как избавиться от неприятного запаха в обуви

Стало известно, как избавиться от неприятного запаха от обуви.

В жаркую летнюю погоду важно сохранить обувь свежей. Для этого понадобится активированный уголь. Одной таблетки этого дешевого аптечного средства будет достаточно, чтобы устранить неприятный запах в любимых кроссовках и туфлях.

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Нужно оставить по таблетке в обуви на ночь. Утром от запаха пота не останется и следа.

Также можно положить ватный диск с эфирным маслом в обувь и добиться такого же эффекта, как с активированным углем. Об этом рассказали в belnovosti.by.