Возьмите соду: специалисты рассказали, как идеально обжарить лук до золотистой корочки

Лук. Фото: Global Look Press 

Об этом могла не догадываться даже самая опытная хозяйка.

Стало известно, как правильно обжарить лук.

Лук является неотъемлемой частью многих овощных заправок. Хозяйки любят обжаривать лук до золотистой корочки. Однако так получается не у всех. Иногда даже у опытных хозяек лук пригорает. Чтобы не допустить такого, важно воспользоваться маленькой хитростью. Она связана с обычной пищевой содой.

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На 300 граммов измельченного лука стоит взять 1/3 чайной ложки соды. Ее кладут на сковороду, когда лук уже начал приобретать золотистость. Лук благодаря соде не сгорает, а всего лишь карамелизуется. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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