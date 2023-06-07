«В три раза дешевле»: советы для экономии на железнодорожных перевозках

Еще эксперт посоветовала покупать билеты на электрички. И брать с собой еду и напитки.

«Еда в поездах – это не всегда вкусно и полезно, плюс цены обычно завышены. Желательно брать с собой больше фруктов и продуктов, которые не испортятся в пути. Также важно составить свой маршрут и план дороги, тогда будет меньше соблазнов потратить деньги на эмоциях», – заключила специалист в беседе с vnimanie.pro.