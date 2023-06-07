«В три раза дешевле»: советы для экономии на железнодорожных перевозках

Эксперт рассказала способ сэкономить на покупке билетов на поезда.
Оказалось, путешествовать по железной дороге можно без крупных трат. Достаточно покупать билеты в общий вагон.
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«Сейчас они похожи на электрички, которые часто отправляются из Москвы в разных направлениях. Там сидячие места, поезда обычно идут 4-5 часов. Это удобно и позволяет сильно сэкономить – они, примерно, в три раза дешевле», – заявила эксперт.
Еще эксперт посоветовала покупать билеты на электрички. И брать с собой еду и напитки.
«Еда в поездах – это не всегда вкусно и полезно, плюс цены обычно завышены. Желательно брать с собой больше фруктов и продуктов, которые не испортятся в пути. Также важно составить свой маршрут и план дороги, тогда будет меньше соблазнов потратить деньги на эмоциях», – заключила специалист в беседе с vnimanie.pro.