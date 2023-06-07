«Выигрыш и удачные приобретения»: только эти два знака зодиака сказочно разбогатеют в июне

Уже настало лето — когда многие хотят расслабиться, устроить отпуск. Однако не всм удается это сделать из-за финансовых проблем. Астролог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, кого в июне будет преследовать удача. Она назвала два знака зодиака, которым удастся разбогатеть в скором времени.
Первым в списке оказался Овен.
«Интересные цепочки событий в работе будут складываться во второй декаде. Если вы сможете справиться с противодействием, будете внимательны и не споткнетесь на ровном месте, есть шанс взобраться на очередную ступень успеха. Но тут не обойдется без некой поддержки.
В третьей декаде на Вас работает формула любви, и на вашей улице наступает праздник. Впрочем, от любви до ненависти - один шаг, и звезды не столько сулят приятное плавание в любовной лодке, сколько дают штормовое предупреждение о бурных ссорах с не менее бурными примирениями
К тому же, на сеи раз удача в любви не отменяет удачи «в картах». В плане финансов Вы – «на коне», особенно во второй и в третей декаде. Возможно, Вам вернут деньги, которые вы давали в долг, возможно выдадут кредит. Короче говоря – берите свое», — заявила Анна.
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Также в июне улучшат финансовое положение Весы.
«Перспективы очень хорошие в плане денег. Можно ожидать выгодную работу и хороших поступлений на счет.
С середины июня звезды обещают успех в вопросах с недвижимостью, так что можно задуматься о том, чтобы снять дачу. Или купить билеты в другую страну не по принципу "все включено", а найти там хорошее жилье и применить на себя роль местных жителей. Вторая и третья декада сулят выигрыш и удачные приобретения, это может дать и прибыльные сделки. Если вы в бизнесе, это- ваше время», – отметила астролог.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro