«Выигрыш и удачные приобретения»: только эти два знака зодиака сказочно разбогатеют в июне

Первым в списке оказался Овен.

«Интересные цепочки событий в работе будут складываться во второй декаде. Если вы сможете справиться с противодействием, будете внимательны и не споткнетесь на ровном месте, есть шанс взобраться на очередную ступень успеха. Но тут не обойдется без некой поддержки.

В третьей декаде на Вас работает формула любви, и на вашей улице наступает праздник. Впрочем, от любви до ненависти - один шаг, и звезды не столько сулят приятное плавание в любовной лодке, сколько дают штормовое предупреждение о бурных ссорах с не менее бурными примирениями

К тому же, на сеи раз удача в любви не отменяет удачи «в картах». В плане финансов Вы – «на коне», особенно во второй и в третей декаде. Возможно, Вам вернут деньги, которые вы давали в долг, возможно выдадут кредит. Короче говоря – берите свое», — заявила Анна.