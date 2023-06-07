Нострадамус предсказал России испытания и вызовы в 2023 году: жизни миллионов людей изменятся

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Примечательно, что Нострадамус предсказал землетрясения, которые случились в 2023 году, а также другие катаклизмы. Отдельно он написал о судьбе России. Провидец заявил, что будет много испытаний. По го словам, у Москвы появятся новые союзники среди восточных государств. Он также писал, что лидеру страны придется делать сложный выбор, который повлияет на судьбы миллионов россиян.

Важно, что Нострадамус предвидел, что государство выдержит все испытания и начнет благополучно развиваться. Также он отмечал, что произойдет расширение границ в 2023 году, пишет «Вечерняя Москва».