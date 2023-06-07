«Он скрывает что-то»: психолог раскрыла, когда человек врет

Стало известно, когда человек пытается утаить от вас желаемое.
Психолог Юлия Жукова назвала первый признак, указывающий на обман вокруг вас. И это несогласованные речь и жесты. Если человек говорит и двигается вразнобой, то он может скрывать от вас что-то.
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Второй признак – уклонение от важных вопросов. Если человек пытается увести ваше внимание от определенных тем, то стоит задуматься. Так как он может делать это специально ради обмана.
Третий признак лжи – отсутствие зрительного контакта.
«Если человек не смотрит в глаза во время разговора, это может указывать на то, что он скрывает что-то или не говорит правду», – заявила психолог в беседе с vnimanie.pro.
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