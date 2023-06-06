Пенсия вырастет вдвое: пожилых россиян обрадовали увеличением выплат с июля

Отмечается, что речь идет о тех, кому исполнилось 80 лет. Именно у них фиксированная часть страховой пенсии по старости удваивается.

Для этого даже не нужно делать дополнительных заявлений. Когда пожилой гражданин доживает до солидной юбилейной даты, Социальный фонд автоматически увеличивает выплату.

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«Отметим, что фиксированную выплату к пенсии в повышенном размере также получают инвалиды I группы, поэтому по достижении ими 80 лет увеличение пенсии повторно не осуществляется», — пишет портал «Область 45» со ссылкой на специалистов фонда.

Таким образом те пенсионеры, которые в этом месяце отметят юбилей, получат надбавку уже в июле.