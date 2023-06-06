Когда вносить удобрения для томатов, чтобы выросли крупные плоды, а не ботва — советы на июнь

Опытные дачники точно знают, что все должно происходить в строго определенное время. Подкормка помидоров в июне тоже не является исключением.

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Чтобы полезные вещества пошли на формирование крупных плодов, а не на наращивание мясистой ботвы, удобрения нужно вносить строго после появления завязей.

В это время томатам требуется азот, фосфор, калий и кальций. Если обеспечить растения необходимыми элементами, то урожай вас непременно порадует.

Источник: издание belnovosti.by