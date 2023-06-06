65 рублей или 100: назван настоящий курс доллара на бирже — самые последние цифры

Рубль на Московской бирже в этот вторник, 6 июня, вновь снижался на торгах. Национальная валюта потеряла сразу несколько позиций.
Самые последние цифры выглядят так. Курс доллара к закрытию биржи повысился на 45 копеек, до 81,40 рубля, юаня — на 4 копейки, до 11,41 рубля, евро — на 40 копеек, до 87,19 рубля.
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Напомним, что еще недавно некоторые финансовые аналитики, делая прогнозы по поводу курса доллара, утверждали, что он может опуститься до 65 рублей за доллар. Это при оптимистичном прогнозе. При негативном — американская валюта может вырасти до 100 рублей.
Но оправдываются пока ожидания тех аналитиков, которые говорили, что доллар будет находиться в диапазоне от 81 до 83 рублей.
По материалам 1prime.ru