65 рублей или 100: назван настоящий курс доллара на бирже — самые последние цифры

Напомним, что еще недавно некоторые финансовые аналитики, делая прогнозы по поводу курса доллара, утверждали, что он может опуститься до 65 рублей за доллар. Это при оптимистичном прогнозе. При негативном — американская валюта может вырасти до 100 рублей.

Но оправдываются пока ожидания тех аналитиков, которые говорили, что доллар будет находиться в диапазоне от 81 до 83 рублей.

По материалам 1prime.ru