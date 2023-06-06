Будет удвоена уже с июля: пенсионеров обрадовали новой большой выплатой — объясняем, кому положена

Пожилым людям напомнили, в каком случае их пенсия автоматически увеличивается на сумму, свыше семи тысяч рублей.
Происходит это при достижении пенсионером возраста восемидесяти лет. Фиксированная часть страховой пенсии по старости удваивается.
Происходит это автоматически, обращаться в связи с достижением возраста никуда не нужно.
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Специалисты Социального фонда назначат надбавку автоматически. Отметим, что фиксированную выплату к пенсии в повышенном размере также получают инвалиды I группы, поэтому по достижении ими 80 лет увеличение пенсии повторно не осуществляется.
Те, чей юбилей в июне, получат увеличенную пенсию в июле.
По материалам vnimanie.pro