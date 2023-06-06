Будет удвоена уже с июля: пенсионеров обрадовали новой большой выплатой — объясняем, кому положена

Специалисты Социального фонда назначат надбавку автоматически. Отметим, что фиксированную выплату к пенсии в повышенном размере также получают инвалиды I группы, поэтому по достижении ими 80 лет увеличение пенсии повторно не осуществляется.

Те, чей юбилей в июне, получат увеличенную пенсию в июле.

По материалам vnimanie.pro