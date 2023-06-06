Намажьте это средство на сковородку: нагар отвалится через 30 минут — ополоснете водой

Не спешите выбрасывать старую бабушкину сковородку. Ее все еще можно отмыть и использовать по прямому назначению.

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Чтобы избавиться от многолетнего слоя нагара, нужно приготовить чистящее средство из соды, уксуса и любого средства для мытья посуды. Пропорции ингредиентов подбираются интуитивно. На выходе должна получиться густая кашица.

Приготовленное средство необходимо щедро нанести на проблемные места и прикрыть их бумажными салфетками. Далее нужно засечь 30 минут. А если вы имеете дело с толстым слоем нагара, то таймер можно поставить на 1 час. По прошествии времени вам останется только ополоснуть посуду водой и выбросить в мусор отвалившиеся ошметки жира.

Источник: издание belnovosti.by