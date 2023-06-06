Колорадский жук испустит дух после одного опрыскивания — проволочник тоже не будет рад

Каждый дачник знает о том, что картофель нужно не только посадить, но и уберечь всевозможных вредителей. Например, от таких, как колорадский жук и проволочник.

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Оба этих вредителя опасны по-своему. Но каждого из них можно победить с помощью горчичного порошка. Для борьбы с проволочником необходимо добавить жгучую специю в каждую лунку при посадке картофеля. А колорадского жука можно устранить с помощью горчичного настоя.

Для приготовления средства от полосатого вредителя размешайте 100 гр. порошка горчицы в 10 л. воды. Полученный состав накройте крышкой и уберите в теплое место на пару дней. Когда время пройдет, добавьте в настой 50 гр. жидкого хозяйственного мыла. Пропустите средство через марлю и разбавьте 5 л. воды.

Готовый состав щедро распылите на картофельную ботву. Жук исчезнет после первой же обработки. Но для профилактики рекомендуется проводить опрыскивание после каждого дождя.

Источник: tut-news.ru