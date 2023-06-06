Чем почистить стиральную машину: всего 2 таблетки — будет как новая

Со временем внутри стиральной машины скапливаются загрязнения: известковый налет, шерсть, волосы и плесень. Эти отложения вызывают неприятный запах, а также могут привести к поломке дорогостоящей техники. Очистить стиралку вручную невозможно. Но можно схитрить и использовать для этих целей таблетки для посудомоечной машины.

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Опытные хозяйки советуют взять всего 2 таблетки моющего средства: одну необходимо закинуть в барабан, а вторую нужно положить в отсек для стирального порошка. После этого следует запустить цикл стирки без отжима, но с двойным полосканием. Температуру воды нужно установить на 60°C.

Эффект от проделанной работы можно оценить сразу после завершения цикла. Стиральная машина будет пахнуть только моющими средствами.

Источник: mashmaster.ru