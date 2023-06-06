Деньги потекут рекой: эти четыре знака зодиака ждет финансовая прибыль на этой неделе

Астрологи зачастую делают прогнозы, чтобы помочь людям подготовиться к плохим или хорошим событиям. Это лето началось с того, что планета любви и денег Венера переместилась в огненный знак Льва. По словам экспертов, это повлияет не только на личную жизнь, но и на прибыль. Астрологи вычислили, кому ждать финансовый подарок до 10 июня.
На этот раз счастливчиками стали всего четыре знака зодиака. Среди них Овен, которому выпадет несколько возможностей для заработка. Астрологи отметили, что представители этого знака зодиака попадут в новый выгодный проект и повысят свой статус. Для них настанет хорошее время для инвестиций.
Особенно удачно все будет складываться в Дев. Их доходы станут расти, а расходы сократятся. При этом даже на здоровье им жаловаться не придется. Однако астрологи рекомендуют проявить себя на работе, тогда начальство заметит успех и это приведет к повышению зарплаты, а возможно и взлету по карьерной лестнице.
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А Стрельцы смогут успешно завершить свою работу. Им стоит ждать вознаграждения за старания со стороны начальства. К выходным представители этого знака зодиака будут ощущать, что все держат под контролем. Астрологи рекомендуют направить энергию на поиск инновационных решений и новых источников прибыли.
Также в списке оказались Козероги. Им удастся улучшить свое финансовое положение и даже сохранить деньги на черный день. Это поднимет настроение и добавит уверенности в себе.
«Не пренебрегайте добрыми советами близких, на этой неделе они окажутся правильными», – добавили эксперты.