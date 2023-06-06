Петуния будет пышнее прежнего, если полить ее этим удобрением — воспрянут даже чахлые цветы

Если вы мечтаете вырастить пышные и яркие петунии, то считайте, что ваше желание уже сбылось. Ведь для того чтобы растение раскрыло весь свой потенциал, достаточно просто обеспечить ему фосфорно-калийную подкормку.

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Для приготовления удобрения необходимо смешать 10 г монофосфата калия с 10 литрами отстоявшейся воды. Следует дождаться полного растворения порошка и использовать получившийся состав для подкормки под корень.

Не забывайте о том, что большинство удобрений нужно вносить после полива обычной водой. Если пропустить этот важный этап, то корни растения могут получить химический ожог.

Источник: tut-news.ru