Как комета: новая и фееричная любовь ждет этих людей летом 2023 года

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Тарологи предупредили, что станет магнитом для отношений.

Специалисты в области карт Таро рассказали о том, что этим летом лишь три знака зодиака будут купаться в любви. Им сулят чувственные отношения, полные страсти. 

Тарологи отметили, что особенно активными в начале лета будут Скорпионы. Им советуют заводить отношения на волне драйва и уверенности в своей неотразимости. А если у представителей этого знака зодиака уже есть семейные узы, то  чувства выйдут на новый уровень.

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Будет бушевать романтика в жизни Тельцов. Они станут магнитом для  противоположного пола. Летом у них появится шанс встретить родственную душу, потому что Тельцы не готовы растрачивать силы на бесперспективный флирт.

А у Водолеев поменяется взгляд на жизнь. Одиноким представителям этого знака зодиака поступит романтическое предложение от весьма симпатичной им личности. Также многие встретят свою настоящую вторую половинку, пишет Стерлеград.

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