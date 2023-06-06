Рекордная индексация пенсии в 2023 году — точные даты, от чего зависит размер прибавки

Россиянам, которые уже вышли на пенсию, сообщили о новой рекордной индексации выплат по старости. Названы точные даты — она произойдет после июня, но до конца текущего лета. Самое главное — на прибавку могут рассчитывать пенсионеры, вне зависимости от того работают ли они или живут только на пособие от государства. Подробнее об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

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Увеличение пенсии пожилые граждане могут ждать уже в августе. Однако стандартной эту индексацию не назовешь — скорее перерасчетом. И получат ее только те пенсионеры, которые работали в течении прошлого года.

«Неважно, сколько именно человек работал в 2022 году, важно, какое количество страховых взносов за него было перечислено в Пенсионный фонд, а ныне уже Социальный фонд. По данным, которые поступили в фонд от работодателей, и будет рассчитан размер прибавки для таких граждан», — уточнил специалист.

Получить прибавку к пенсии смогут как работающие пожилые граждане, так и те, кто уже уволился. А рассчитываться доплата будет исходя из суммы поступивших в СФР взносов. Размер прибавки составит от одного до трех пенсионных баллов. Стоимость одного такого балла в этом году достигла уровня в 123,77 рубля, и это максимальный показатель за все предыдущие годы.

По материалам primpress