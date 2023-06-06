Клубника и малина долго сохранят свежесть, будут сочными и яркими: просто подержите их в этой жидкости — никакой химии

Если нужно долго сохранить ягоды свежими, будто их только что сорвали с куста, холодильник не поможет. В нем малина и клубника могут начать тускнеть, плесневеть и гнить уже через несколько дней.

Сохранить же их свежими в течение двух недель поможет простая манипуляция. И химия тут не причем.

Клубнику и малину надо промыть в слабом растворе уксуса, и тогда ягоды сохранятся долго.

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