Клубника и малина долго сохранят свежесть, будут сочными и яркими: просто подержите их в этой жидкости — никакой химии

Если нужно долго сохранить ягоды свежими, будто их только что сорвали с куста, холодильник не поможет. В нем малина и клубника могут начать тускнеть, плесневеть и гнить уже через несколько дней.
Сохранить же их свежими в течение двух недель поможет простая манипуляция. И химия тут не причем.
Клубнику и малину надо промыть в слабом растворе уксуса, и тогда ягоды сохранятся долго.
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Яблочный уксус нужно развести в воде в соотношении 1:10. Ягоды выложить в миску и залить приготовленным раствором, промыть, а затем сполоснуть проточной водой. Это обеспечит длительное хранение клубнике и малине, которые можно будет использовать для выпечки или приготовления варенья.
По материалам belnovosti.by