Подкормите капусту в первой половине лета: будет крупной и хрусткой — деревенский метод

Многие дачники выращивают капусту в больших объемах. В этом нет ничего удивительного, так как этот овощ используют во многих блюдах, он довольно долго хранится, а еще капусту можно мариновать на зиму.

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Если вы тоже любите многослойный овощ, то обязательно подкормите капусту по листу раствором борной кислоты. Для приготовления питательного состава необходимо растворить 2 ч. ложки аптечного средства в 0,5 л. кипящей воды. Затем получившееся средство нужно развести 20 л. воды и использовать для опрыскивания растений.

Проводите такую обработку до середины июля. К концу лета вы будете приятно удивлены качеством и количеством полученного урожая.

Источник: tut-news.ru