Росконтроль назвал конфеты без пальмового масла и трансжиров — по ГОСТу: можно детям

Все родители без исключения щепетильно относятся к вопросу покупки сладостей для своих детей. Мамы стараются изучать этикетки с составом, выбирая лишь те продукты, в которых нет пальмового масла и трансжиров.

В этом покупателям помогли эксперты Росконтроля. В ходе масштабной проверки, они назвали марку конфет, которая отличается качеством и безопасным составом. Эту продукцию можно давать даже детям. Конфеты не содержат вредного пальмового масла, в них также нет следов других примесей и трансжиров.

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Согласно проведенной экспертизе Росконтроля, в рейтинге безопасной и качественной «безпальмовой» продукции оказались конфеты из халвы «Мишкино счастье».

Эксперты пояснили, что в этих сладостях не нашли следов антибиотиков и других вредных добавок. Если говорить о достоинствах этих конфет: они совершенно безопасны, соответствуют стандарту, а глазурь не содержит трансжиров.

По материалам Primpress