Как облагородить седину: никаких желтых локонов — только платиновый блонд

Далеко не все женщины стараются закрасить седину. Некоторые представительницы прекрасного пола с гордостью носят серебристые локоны. Если вы решили вступить в их ряды, обязательно ознакомьтесь с этими советами. Так как благородная седина требует особого ухода.

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Во-первых, купите фиолетовый шампунь и маску для светлых волос. Эти пигментированные уходовые средства помогут нейтрализовать желтый оттенок на вашей шевелюре.

Во-вторых, следите за рационом. Не увлекайтесь продуктами с высоким содержанием бета-каротина. Так как это вещество влияет на цвет волос.

В-третьих, берегите прическу от солнца. Носите шляпу в летний период. Иначе солнечные лучи испортят ваш благородный цвет.

И, наконец, обязательно используйте раз в неделю шампунь для глубокой очистки. Это средство тоже поможет избавиться от всего лишнего.

Источник: thevoicemag.ru