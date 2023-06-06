Можно не платить: владельцам счетчиков в квартире сообщили о важном решении — газ, штраф и платежи

Россиянам сообщили о важном решении, которое касается установленных в квартирах счетчиков коммунальных услуг. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова. Поясним на конкретном случае. Верховный суд поставил точку в ситуации, которая была связана с процессом проверки счетчиков и начисления платы за использование ресурсов.

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Одна из управляющих компаний выдвинула россиянке огромный штраф в размере более чем 100 тысяч рублей. Все произошло из-за того, что на счетчике потребления газа были обнаружены сколы. Согласно оценке экспертов, счетчик якобы был выведен и строя. В итоге специалисты сделали перерасчет уже по повышенному коэффициенту. В результате получилась такая сумма.

Однако суд встал на сторону собственницы квартиры. Было установлено, что счетчик работал исправно, а это значит, что показатели подавались своевременно и в соответствии с тем, как потреблялся газ. Поэтому женщине отменили штраф. Получается, что во всех аналогичных ситуациях, граждане могут рассчитывать на исход в свою пользу. Оплачивать штраф им не придется.

По материалам PRIMPRESS